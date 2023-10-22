法巴銀財富管理亞太區執行長滕雅諾 私銀菁英業務的伯樂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

法國巴黎銀行財富管理亞太區執行長滕雅諾（Arnaud Tellier）來自法國，在同一家銀行工作逾20年，是少有兼具資本市場及企業與投資銀行背景的私人銀行業務主管，以時空來看，他的三分之一職涯投入亞洲的高資產客群服務，讓亞洲富豪們的資產得以在近十年的全球動盪中，持續地穩定成長。

私人銀行（Private Banking）讓人感覺神秘，跨國銀行現在多直稱Wealth Management，中文為財富管理。滕雅諾說，「數位服務，永續金融，是法巴銀財富管理做的比一般私人銀行更到位的服務」，數位銀行服務現在已經是私人銀行的必要的基本配備，法巴銀財富管理則是奠基在數位服務之上，提供更真實的面對面專家顧問，才能超越市場。

目前由滕雅諾帶領的法巴銀財富管理亞太團隊，加總各個市場約有1,000名私人銀行專家，這些都是亞太區私銀界追蹤統計的「BANKERS」，台灣銀行業目前沒有任何上榜。

滕雅諾個人曾榮獲2022 Asian Private Banker Awards for Distinction「年度私人銀行家」殊榮，他豐富的投行背景在與高資產客戶對話時，特別有利。

滕雅諾總能運用涵蓋不同領域的策略，全面滿足法國巴黎銀行私人銀行客戶的需求，而且面對當今市場的高度不確定性，滕雅諾仍採取積極參與的策略，確保客戶及其家族能夠更有效地駕馭亞洲、乃至於全球不斷變化的市場環境。

滕雅諾說，台灣團隊的表現在法巴銀財富管理亞太區各市場中，僅次於香港，和新加坡同列為「相近貢獻度」，「台灣是法國巴黎銀行財富管理業務的關鍵市場，亦是實現亞洲成長目標不可或缺的角色。」

法巴銀財富管理的年度公司獎項「法國巴黎銀行財富管理亞太區模範員工獎」（WM APAC Exemplar Awards），是滕雅諾近兩年在內部設立的獎項，用於獎勵願意突破職責、積極主動協助同事的員工們，並給予他們肯定，台灣團隊連年得獎，顯示了本地員工的積極投入，進一步提升法巴銀財富管理對台灣客戶的服務品質，從而將業務推向新的高度。