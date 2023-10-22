大成總經理韓芳豪 打造自動化科技蛋廠

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已成立超過一甲子的大成集團，歷經五年打造的自動化科技蛋廠終於正式啟用。大成總經理韓芳豪自信地介紹這座新廠，兼具三大價值與三度管理，徹底顛覆傳統蛋廠文化，無論是自動倉儲、全自動洗選蛋與品質皆是透過科技管控，溫控環境更令人誤以為是科技廠。

韓芳豪為大成集團第三代，父親是大成集團副董事長韓家宸。電腦資訊科班出身的韓芳豪，畢業後曾任職微軟工程師，爾後進入集團，從大陸鼎泰豐代理事業做起，2016年回台灣進入蛋品事業處擔任協理，一路領軍大成雞蛋事業成為台灣市占第一，目前大成洗選蛋在市場占比約10％、加上液蛋等加工蛋超過10％市占。

從2019年底，大成與日本昭和產業合資籌備打造全台最大的雞蛋旗艦廠開始，韓芳豪即一頭栽進這座科技蛋廠如何形成；韓芳豪不諱言，與日本昭和產業合作，不僅只有一座蛋廠，而是整個食品廠上中下游的整合管理學習，他說，過去大成的食品安全管理已經夠嚴謹，但還是有些捷徑可循，但日式管理一板一眼，從上游飼養環境到配送物流，每個環節都要品管到位，對於電腦工程師出身的他可完全理解一鍵一線都不能出錯。

從科技蛋廠完工試車以來，所有集團高層對這座先進蛋廠的高規格，結論是「食品業的台積電」；韓芳豪說，雙方規劃之初的先決條件就是自動化，包括雙塔式自動倉儲系統，提升原料蛋與半成品倉儲效率與儲放品質，電腦全自動管理，完全追蹤追溯，恆溫保存，維持蛋品在最佳新鮮度，精準挑選所需蛋源，彈性高效包裝，洗選蛋自動檢測紫外線殺菌，確保蛋品質且大幅提高效率，自動倉儲、洗選與日式品管等三大價值亦創造出大成蛋品「三度管理」，包括鮮度、溫度與速度。

也因為自動化產線，新廠二個樓層每小時可處理38萬顆蛋，其中包括一樓洗選蛋24萬顆、二樓加工液蛋、水煮蛋等14萬顆，生產效率提高外，兼顧食品安全，且進一步解決人力問題；他說，台灣缺工嚴重，一般洗選廠每小時1萬顆需要六個人力，24萬顆就需要144人，但在新廠只要配備30人就可做到，不到一般廠的五分之一，而新廠也在他號召下員工全數年輕化，且多數為食品科學、獸醫系人才。

韓芳豪說，大成藉由垂直整合、水平分工策略整合產業知識與技術，串連蛋品產業上、中、下游，涵蓋飼料、飼養、洗選、銷售、冷鏈運輸，形成完整供應鏈，以提供客戶安全、安心的雞蛋產品為目標；除了新廠啟動新產能，也推出台灣第一顆日本生食級雞蛋面世，成為台灣蛋品重要里程碑。

韓芳豪說，台灣食用生雞蛋不比日本，除了食的文化不同，食的安心才是重點。他認為，台灣生食蛋面臨二大挑戰一是橫向的飼養環境牧場端的管理，一是蛋雞本身垂直污染的管理，以大成生食蛋來說，從原端飼養開始牧場硬體設備運用水簾、恆溫科技控管確保牧場與雞隻安心的生長環境，透過台大獸醫系專業團隊，光是雞場與雞舍管理就有200個檢測點。

且雞隻一開始就必須要打沙門氏菌疫苗，杜絕垂直污染，光是疫苗引進耗掉三年時間，未來階段性目標是每一批新的蛋雞都會打疫苗，確保產出的洗選蛋、生食蛋安全，並期以領頭羊之姿帶領蛋品產業邁向共好，引導消費者一起食的安心健康。