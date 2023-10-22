人事異動站 10月13日至10月19日

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一、工商企業

◎鑽石生技投資發言人吳友梅卸任，由周珮芬新任。

◎亞力電機內部稽核主管朱美慧退休，由許可傑新任。

◎大略國際控股策略長由陳清福新任。

◎力麗觀光開發總經理蔡宗易卸任，由楊竫如新任。

◎創業家兄弟投資長巫宗融卸任。

◎家碩科技內部稽核主管阮淨辭職。

◎展逸國際企業會計主管邱意玲卸任，由陳季如新任。

◎豐技生物科技董事長由張宏名新任。

◎錫安生技內部稽核主管陳沛羽辭職。

◎台灣宅配通內部稽核主管由鍾燕晴新任。

◎互力精密化學內部稽核主管蘇梅月辭職。

◎世基生物醫學財務主管由何志銘新任，策略長由林鴻昌新任。

◎牧東總經理及發言人蔡元培解任。

◎富林塑膠工業開曼控股研發主管及總經理黃政烘辭職，發言人黃政烘辭職，由許乃仁新任。◎越南富林塑膠工業總經理黃政烘辭職。

◎寶元數控公司治理主管陳翰亭辭職。

◎綠茵總經理吳嘉峰卸任，由徐榜奎新任，營運副總裁由黃彥欽新任。

◎寶德內部稽核主管曾苡涵辭職。

◎程泰發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管林廷霜卸任，由江瑞雯新任。

◎大同副總經理由林倍宏新任。

◎和桐資訊安全長蘇士誠辭職，由朱百捷新任。

◎皇龍開發內部稽核主管李昶輝辭職。

◎微矽電子公司治理主管由官淑惠新任。

◎建德工業公司治理主管何智覺卸任，由黃盈璇新任。

◎華鉬實業公司治理主管由劉茂松新任。

◎中國電器總經理由翁慶典新任。

◎天宇工業資訊安全主管由郭獻凱新任。

二、金融機構

◎京城商業銀行資訊安全長尤其偉卸任，由沈鴻松新任。