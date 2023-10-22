大地酒店 線上旅展祭52折優惠

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ITF台北國際旅展將於11月3日至6日假南港展覽館盛大登場，大地酒店自10月20日起搶先推出線上旅展，搶購住宿、泡湯、美食餐券優惠價只要52折起。一泊一食住宿券只要8,999元，並加碼買五張送一張。還有人氣商品大地湯氛套券、大地湯饗套券，更有萬年不敗的大地美饌券、雙人下午茶套券等優惠商品。

展場則推出限定「湯屋＋雙人套餐券」、「SPA＋大眾風呂」、「湯屋＋下午茶券」等經典品項，通通64折起跳，每日僅限量50組，快把握機會提前規畫秋冬旅行。

原價17,380元一泊一食住宿券狂打52折，除提供雙人份早餐外，房內皆備有頂級寶格麗沐浴備品、Dyson吹風機、小美犀語音智能助理，大眾風呂、露天泳池、水療SPA、健身房均可免費使用，宵夜還有悠閒愉快Happy Hour，4至9月平日入住加贈雙人下午茶一套或房型免費升等，凡購買五張即加贈一張「淡季平日一泊一食住宿券」。一泊二食住宿券單張為11,999元，可彈性選擇月兒彎彎或喜歡西餐廳午餐或晚餐2客，每客套餐1,880元＋10％，購買5張亦加贈淡季平日一泊二食住宿券一張。

喜歡泡湯民眾可選擇一套七張7,560元大地湯氛套券，購買一套加贈4至9月平日大眾風呂券一張。一張湯氛券即可享受原價1,800元雪景大眾風呂；兩張湯氛券則可使用獨立湯屋2小時；三張湯氛券可兌換60分鐘SPA護理療程＋芳療室內泡湯30分鐘。喜歡「用餐＋泡湯」組合，遊客可挑選大地湯饗套券，適合情侶或家人使用。

大地美饌餐券可使用於旗下北投奇岩一號、月兒彎彎及喜歡廳等三間餐廳，推出雙人下午茶套券，與閨蜜度過午後時光的首選。洽詢電話：（02）5551-8888。