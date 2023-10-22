加賀屋快閃歡慶雙11 指定日住房下殺7折

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迎接雙11購物節，飯店餐飲業者皆使出渾身解數大放利多。日勝生加賀屋於10月19日至11月11日重磅端出年度「快閃歡慶雙11」住房專案。凡11月11日前透過官網或電話預訂非周六「指定日」住房享7折優惠。2人同行「雙11 Flash Sale指定日」一泊一食13,200元入住園景雅致套房，免費享用客房迷你吧再搭配純日式自助早食，暢享館內天然白磺溫泉美人湯等設施。

「雙11 Flash Sale指定日」一泊二食18,500元，可品嘗天翔日式餐廳料理長林田昌人採用當季旬鮮與在地食材，展示出食藝、食材與食器皆精采的秋季會席饗宴，餐後再去夕月Bar淺嘗人氣純米大吟釀，享受整夜靜瑟時光。

天氣漸轉涼，北投溫泉泡湯季節即將開跑，加賀屋人氣商品「秋冬一日暢遊案」更是熱門之選，雙人獨立湯屋結合私密套房或享天然白磺大眾湯池，皆可彈性搭配天翔廳午餐或晚膳，沉浸於美人湯的溫柔膚觸，靜心放鬆全然舒暢；雙人湯屋一日遊專案平日8,680元起，含景觀湯屋90分鐘、午餐會席料理兩客。白磺大眾湯一日遊平日每人2,780元起，有白磺溫泉池、山泉冷水池、烤箱、蒸氣室還有深受國外泡湯客喜愛的足湯等舒適休憩空間。

還有獨有北投石檜木岩盤浴（乾式溫泉）套房，北投石是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物，岩盤浴課程共90分鐘並採預約制，讓旅客感受身心療癒湯療文化。