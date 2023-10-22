JR東日本大飯店台北 ITF住宿券最低享23折

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為迎接即將到來的ITF台北國際旅展，JR東日本大飯店台北將於10月20日至11月20日期間，舉辦線上旅展。此次旅展優惠相當超值，不能錯過鉑麗安自助餐平均每張僅1,100元、黃袍北京烤鴨一鴨三吃2,580元，住宿券4,399元買十送一。除了線上搶先購買外，JR東日本大飯店台北一樓大廳同步開賣，即買即用。

JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安自助餐廳12月將推出「聖誕節主題海鮮季自助餐」，其中包括爐烤美國牛肉、生蠔、三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、現流清蒸鮮魚等，還有豐富的聖誕節傳統美食。此次ITF台北國際旅展期間，「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2,500元，六人套票旅展價6,600元（原價8,880元＋10％），平均每張1,100元， 相當超值。

JR東日本大飯店台北還為饕客提供了多種旅展優惠，包括宮廷菜系聞名的「凱華樓中華料理」推出饕客必吃。今年特別推出「平日商業午餐」十人套券6,990元（原價8,000元＋10％），是朋友家人聚餐、商務會餐的絕佳選擇。由日籍料理長掌杓的HAYASE日本料理餐廳也推出超值的套餐優惠券。

計劃到台北旅遊或享受渡假小確性的旅人，ITF台北國際旅展優惠將於10月20日開跑，住宿券優惠最低可享23折。消費者可以前往飯店一樓大廳現場購票，也可在飯店官方網站線上預購，享受ITF台北國際旅展帶來多重驚喜和好康。