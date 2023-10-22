多方氣勢不佳 宜換手規避風險

上周台股周線以下跌341點作收，終結周線連三紅，短線轉趨弱勢，市場氛圍偏空，不過量能卻有放大的跡象，且上周最後兩個交易日也開始下跌收斂，上周五還拉出近170點的長下影線。即便上周卦象中的多方後繼無力，日線也出現連三跌，短線暖象還是在上周後兩個交易日出現。不過，儘管市場認為大盤呈現弱中透強的訊息，本周的投資求財還是須要謹慎以對。

時序進入10月倒數第二周，節氣時序則在「壬戌月」的範疇。從【山天大畜】年卦角度觀察，發覺還是在空方的氣勢範疇，但空方還是出現善意，盤勢也容易在連續下跌之後止緩，但市場的空方壓力及地緣關係的利空影響持續湧現，也因此近期的運作建議以低接為主。

【艮為山】是台股10月投資求財卦象。這一卦說的是停止，甚至於靜止，對於事務的執行而言，代表的是步步為營。對於投資求財也是如此。不過從卦象中的多空架構角度觀察，發覺還是以多方為主要態勢，即便國際財經不斷傳來利空消息，美股也持續修正，到上周為止台股10月的月線還是處於上漲85點的局面，唯一值得留意的是，出現明顯的上下影線。對於月線的最後時段，卦象中的氣數也出現了暖象，故即便市場利空壓力依舊，短線上台股還是有機會以相對抗跌的模式呈現。

【山天大畜】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是積蓄與積累，對於事務的執行而言，代表的是改變策略、改變結果。對於投資求財自然也是如此，再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢並不明顯，而空方氣勢卻相對明顯，只不過並沒有出現直接危害多方的情形。就卦象而言，本周的投資求財最需要留意的將會是市場上的承接意願，因此即便市場正向消息不斷，而台股也相對於國際市場來得強勁，規避風險的換手策略還是必要順勢執行。