兩利空籠罩 達人換股再戰

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台股上周受到以巴衝突持續升溫影響，加上美國10年期公債殖利率不斷攀升影響美國科技股，也連帶影響台股的表現。

法人表示，本周這兩大國際利空因素將持續影響電子股，但隨著台灣選前行情升溫、台積電（2330）法說釋出的利多，預期電子權值股有機會轉強，跌深股有望在財報利多的陸續釋出下，隨著大盤止跌回穩。

受兩因素影響全球股市，加上美國擴大限制運算晶片銷往大陸，大盤周跌341.85點，跌幅2.04％，以16,440.72點作收；法人表示，台股上周在大跌後，技術面以假跌破視之，本周有跌深反彈機率，建議可留意跌深AI股，而將部分資金轉進績優傳產股，也能分散風險。

顧德投顧分析師趙彭博本周全面更換持股，看好亞矽、三晃產品銷售暢旺，帶動營收上漲，技術面上後市仍有上漲空間，資金比重各分配3成，另選低基期IC設計迅杰、佑華，笙科則因車電MCU試產效益即將於第四季逐步顯現。

鼎燁投顧分析師黃勇文保留上周熱門股矽統，雖列注意股量能不繼，但仍有機會續強，另看好基亞新藥在日本傳出捷報，兩檔資金分配約21.2％～23.3％，其餘看好亞翔訂單滿滿，萬潤受惠CoWoS擴產需求。

啟發投顧分析師陳雅頎全面換股，看好在全球電動車行業持續成長，美國特斯拉讓出市占率的趨勢下，台系汽車零件供應商有機會持續受惠，選入車用零件廠倉佑、宇隆，資金比重分別為4成及3成，另選入反彈逆勢上漲站穩季線的亞矽。

華冠投顧分析師劉彥良本周則是看好在食道癌新藥臨床數據順利達標，最快在2023年下半年申請日本藥證的基亞，重押籌碼49.7％，其餘則是鎖定CoWoS概念股萬潤、家登、辛耘配置在11.3％～13.5％。

值得注意的是，本周包括趙彭博、陳雅頎及黃勇文因新藥利多都挑選生技股基亞，而CoWoS概念股萬潤則是黃勇文及劉彥良都將其列入推舉名單。

觀察達人上周績效，趙彭博選入智捷，周漲幅30.6％表現最佳，單周整體報酬率來到4.17％，在第6洞勇奪首位，連續三周問鼎冠軍，黃勇文及陳雅頎則繳出3.43％、1.28％報酬率獲得第二、三名，表現也優於大盤，而劉彥良則以-5.25％暫排第四名。