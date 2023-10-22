亞矽產品銷售暢旺、三晃股價上漲可期 後市看好

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趙彭博上周投資報酬

本周投資組合

本周操盤心法

台股大盤遭受國際政經情勢利空衝擊，外資連續數日賣超提款，加權指數季線、半年線、月線相繼失守，短期內多頭軍心渙散，顧德投顧分析師趙彭博指出，台積電（2330）釋出種種利多可望助攻大盤止跌回穩，而CoWos相關供應鏈也搭上題材熱潮，躍居市場焦點，本周持股前兩大為亞矽（6113）、三晃（1721），再選入迅杰（6243）、佑華（8024）與笙科（5272）。

台股上周下跌341點，跌幅2.04％，以16,440.72點作收；櫃買指數全周下跌4.41點，跌幅2.04％，以211.82點作收，不過，護國神山台積電19日法說會公布第三季財報表現優於預期、今年資本支出預估約320億元，未如市場預期可能會下修，並強調美國晶片禁令升級影響有限且可控、AI需求持續增強、明年營運健康成長，台積電法說會釋出樂觀展望，也激勵台股20日止跌向上，並留長下影線。

美國聯準會（Fed）18日公布的褐皮書報告顯示，經濟活動變化不大，就業市場吃緊的情況得到緩解，物價溫和上漲、短期經濟成長已稍有緩和。而Fed主席鮑爾19日暗示，年底之前是否要再進一步升息，必須收集及等待更多經濟數據才能決定，加上以巴戰事恐怕無法在短期內結束，市場普遍認為Fed在11月升息的機率並不大。

選股方面，從台積電法說會研判，明年CoWos產能倍增，2025年也將持續擴產，因此台積鏈的辛耘、萬潤、京元電子、洋基工程等個股現階段可優先考量買入。