譜瑞-KY受惠PC急單、基亞癌症藥報捷 營運強

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黃勇文上周投資報酬

本周投資組合

本周操盤心法

近期國際局勢不明，中東地緣政治風險加劇避險情緒，美國10年期公債殖利率再次走升，影響全球股市，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，只要在這些利空中台股不再續跌，大盤就有機會翻轉。本周選擇的投資組合前兩大為譜瑞-KY（4966）、基亞（3176），再選入亞翔（6139）、萬潤（6187）與矽統（2363）

黃勇文分析，以巴衝突影響美債持續攀升，加上美國擴大禁止AI晶片銷售大陸，也導致台股AI族群股價疲弱，但新台幣自7月中已貶值3.5％，若此波由日圓帶動亞幣競貶的趨勢未變下，目前外資賣超台股需改變，才有利台股止穩。

黃勇文指出，台股陷入「高點不創高、低點又不破低」的狀況，是三種盤態中操作難度最高者，此次箱型的高點為16,825點，相對低點則是16,203點，研判此時台股需由權值股帶動盤勢，箱型突破需大型股表態，雖然短線台股較為弱勢，但後市仍不看淡，目前在經濟情勢不明下，短線波動大增，建議可聚焦中小型的高成長股，相對有機會表態。

進入歐美消費旺季，緊接著美國財報有望繳出亮眼成績，加上台股選舉行情啟動，儘管短期干擾因素不明，操作上仍可採低接策略，IC設計、記憶體、網通及光通訊均可留意。

選股上，黃勇文則看好譜瑞-KY，受惠PC筆電客戶急單，股價創高；基亞受到癌症新藥日本傳捷報；亞翔訂單滿檔，預期下半年優於上半年；萬潤受惠CoWoS擴產需求下，明年重拾成長動能；矽統雖受處置股影響，但仍有機會續強。