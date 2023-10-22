倉佑迎Q4旺季、宇隆車用、醫療添動能 業績增溫

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陳雅頎上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股盤勢陷入修正，惟部分電子權值股陸續轉強，啟發投顧分析師陳雅頎指出，美國本周將有更多科技巨頭財報登場，利多陸續釋出將有助大盤回穩，而盤勢震盪期間，建議以型態優於大盤的強勢股為優先考量，本周前兩大持股為倉佑（1568）、宇隆（2233），再選入亞矽（6113）、基亞（3176）、力特（3051）。

以巴衝突延燒，加上美國宣布將擴大對大陸出口晶片管制，台股上周跌逾300點，緊接著要消化美國科技業財報、美國PCE、台灣景氣對策信號，不過，綜合來看，隨著部分電子權值股轉強，跌深股仍有機會在財報利多陸續釋出下隨著大盤止穩。

回顧美國聯準會（Fed）主席鮑爾近期發表演說，表示在實現充分就業及物價穩定兩大目標取得進展，不過因通膨水準過高，可能導致政策進一步緊縮，並提到公債殖利率上升，確實降低進一步升息的必要。

台積電法說會則強調AI需求強勁，推升3奈米動能，且PC和手機終端市場出現需求穩定跡象，整體對第四季展望不錯，重要的是並未下修資本支出，配合歐美進入消費旺季，緊接著美國財報周也有望繳出亮眼成績，第四季行情依舊可期。

選股方面，特斯拉上周公布上季營收和獲利不如預期，但在電動車持續成長、特斯拉讓出市占率趨勢下，台系AM汽車零件供應商有望持續受惠，AM車燈大廠帝寶第四季淡季不淡，AM塑膠件大廠東陽9月自結稅前純益達4.59億元，單季獲利創歷史新高，10月來股價逆勢抗跌，投資人可多加留意。