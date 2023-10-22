基亞新藥臨床達標、萬潤月營收連七紅 後市可期

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劉彥良上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

國際股市近日紛紛走跌，台股亦回落半年線之下，不過半年線扣抵低檔仍在向上，華冠投顧分析師劉彥良認為，在技術面上仍以假跌破視之，研判台股在上周大跌342點後，本周跌深反彈機率不低；本周選擇的投資組合前兩大為基亞（3176）、萬潤（6187），再選入中航（2612）、辛耘（3583）與家登（3680）。

劉彥良分析，本周台股有反彈契機，有鑑於目前技術面短、中期均線已下彎、對空方有利，操作難度大大提升，提醒投資人在操作上應以短打為主務，且要嚴設停損停利。

選股上，劉彥良指出，本季為傳統消費性電子旺季，若能將部分資金轉進傳產股就可分散風險，可關注生醫新藥股基亞，開發中的食道癌新藥近期公布二期臨床數據順利達標，最快明年下半年申請日本藥證，目前股價在歷史相對低檔，有機會吸引買盤進駐。

電子股方面，由於台積電法說會優於市場預期，相關供應鏈如先進製程和先進封裝有望受惠，可關注提供極紫外光光罩盒（EUV POD）、前開式晶圓傳送盒（FOUP）的家登，法人預估本季營收將創新高，全年營收有望越過50億元，全年每股稅後純益（EPS）上看15元，且明年還會續強。

另受惠CoWoS先進封裝方面，設備商辛耘第三季營收改寫同期新高，法人預估全年營收、獲利將創新高；另一檔設備商萬潤營收連七個月向上，已逐步走出營運谷底，CoWoS相關設備則預計在明年上半年可望大量交貨，轉機意味濃厚，投資人可留意相關類股。