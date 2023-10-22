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倉佑（1568）納入00733 ETF新增成分股，加上外資連續買超，上周股價走勢強勁，單周漲幅逾21％，20日股價在買盤湧進，逆勢衝漲停價，改寫2021年5月來新高價，後雖打開，終場仍收38.75元，單日漲9.31％，成交量放大至逾2.63萬張。

今年7月處分無錫子公司，雖影響營收較去年同期減少，累計前九月營收年減22.4％，但因無錫廠過去呈現虧損，法人認為，處分後對於整體毛利率及獲利反有正面挹注。隨第四季汽車傳統銷售旺季挹注，來自美洲AM及OES市場客戶拉貨力道提振，第四季營運可望續成長。