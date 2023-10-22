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新建 工程入帳加持

新建周線圖
新建周線圖

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新建（2516）受惠工程入帳增，今年前三季營收、獲利都有明顯成長，中期及短多買盤齊入，上周拉抬股價震盪走高。20日收盤9.1元，已創近十年來新高。股價已站穩所有短均線之上。而短期的周線、月線及季線趨勢都已反轉向上。9日KD值趨線上周也維持高檔交叉走高。量增價漲，所有短線技術指標都呈多頭排列。

目前手中500億元的合約工程案量，超過90％是公共工程，是近幾年來的高峰；累計今年1～9月合併營收61.44億元，年成長28.12％，為近五年來同期新高。

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