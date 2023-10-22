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嘉威（3557）第三季營運表現佳，越南新廠動工，預計2026年投產。潛在營運利多吸引中長線及法人買盤，上周20日以大量突破51元至56元二個多月以來區間整理頸線，收漲停60.3元，已站上所有短均線之上。

周線趨勢在上周已反轉走揚。月線趨勢也開始有反轉跡象。季線趨勢雖仍處於下滑，不過已降緩。9日KD值趨線也在上周黃金交叉走高。量能已逐漸增溫，20日大量更代表短多做多意願。短期上，60～65元仍有不少浮額，量能若能持續加溫，補前波跳空缺口，股價可上看70元。