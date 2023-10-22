東隆興 站上所有短均

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東隆興（4401）客戶去庫存告一段落，下單動能增強，第三季營運出現成長契機，上周吸引法人及中長期投資買盤逢低建立水位，近一個月股價在19元附近打底整理，上周股價開始逐步放量走高，呈逐日放量走高。

20日放量衝破24元關卡，收24.5元，已站上所有短均線之上。短期五日均線持續往上走高。9日KD值趨線維持交叉往上趨勢。量能增溫，各短線技術指標多呈多頭排列。不過，20日向中期高點25.5衝關無功而返留上影線。短期需超過4千張以上量能消化浮額才有動能繼續攻堅。