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康那香 搶短買盤承接

康那香周線圖
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康那香（9919）上海資產徵收拆遷補償利益多、超纖不織布發展前景佳，股價在回檔修正超過13％，上周在18元測底不破下，20日放量反彈收19元，已重新站上五日均線之上。短期周線趨勢已反轉往上。短多搶短逢低承接，量能仍維持一定水準。9日KD值趨線也在20日低檔黃金交叉開始走高。反彈量能仍顯不足。整體來看，股價走勢已趨下跌，短期若未能重返20元之上，恐陷入整理。

上海廠拆遷可為獲利大大加分；「超纖不織布」預計將可在明年進入量產，有利加大2024年營收獲利成長動能。

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