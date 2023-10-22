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佳世達 毛利率續轉佳

佳世達周線圖
佳世達周線圖

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佳世達（2352）轉型有成，毛利率持續轉佳，在外資和投信買盤帶動之下，20日價量同步增溫，KD值黃金交叉，股價有機會反彈。

IT產業第三季復甦力道未如預期，佳世達第三季營收比第二季微幅減少3％，但單季仍維持500億元以上規模。整體而言，第三季顯示器需求持續改善，醫院今年以來營運健康，前三季醫療事業較去年同期均維持增長態勢。市場看好IT產業隨著消費性電子產品復甦，而且佳世達積極往高附加價值產品發展，明年資訊產品業績可望恢復成長。

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