菱生 股價16月新高

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封測廠菱生（2369）近日股價自10月11日波段低點16.95元起漲之後，20日再以漲停板收市，股價收在21.5元，短短八個交易日，短線漲已達26.84％，目前技術面上股價已站上所有均線上，並寫16個月新高，籌碼面上，20日外資單日買超該股達4,920張，是近22個月以來，外資單日最大買超張數，有利該股後市股價表現。

營運面上，該公司受惠於客戶庫存調節進入尾聲，封裝需求重啟，第三季營收以14.99億元，寫下近五季營收新高，營運逐步走出谷底，後續營運可望漸入佳境。