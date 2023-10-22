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辛耘 接單動能看好

辛耘周線圖
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半導體設備廠辛耘（3583）今年第二季以來因台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，規劃明年產能將較今年增加逾一倍，辛耘下半年營運可望受惠下，股價受到市場關注，20日上漲6.04％，收在202元，技術面來看，股價甫重回月線關卡之上，後市若能放量站穩月線之上，並再向上挑戰季線關卡，約215元位置，技術面可望正式翻多。

辛耘目前共有設備代理、自製設備、再生晶圓等三大業務，其中，自製設備中，今年以來市場需求持續看好的濕式製程設備訂單展望佳，相當有利今年第四季及明年營運成長動能增加。

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