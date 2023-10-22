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聯茂 雙題材添柴火

聯茂周線圖
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銅箔基板廠聯茂（6213）擁車電和AI伺服器題材，下半年成長動能看好。20日銅箔基板族群走勢亮眼，聯茂20日終結連日下挫走勢，逆勢收紅，收盤價80元。

聯茂第三季合併營收66.53億元、季增22.51％，為今年單季高點，隨著車用及伺服器新材料出貨持續成長，法人預估聯茂第四季還將持續成長。

由於汽車電子零件帶旺車用CCL材料需求，聯茂目前聚焦在車用高階運算CCL產品，已開始看到低損耗／M5級更好的高階產品訂單，預期下半年訂單量將有更顯著的增加。

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