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設備廠迅得（6438）跨入IC製造、封測領域，全年營收力拚新高。迅得20日股價震盪走高，收盤價106.5元，站回所有短期均線之上。

迅得過去以IC載板為主要營收來源，不過在晶圓代工、封測大廠訂單持續挹注之下，加上先進封裝需求強勁，下半年IC製造、封測等半導體相關設備為主要的營收來源。

迅得今年前三季合併營收約44.28億元，年成長3.2％，全年營收可望突破60億元大關。對於後續展望，迅得看好下半年來自IC製造與封裝封測需求穩健，公司在手訂單能見度高。