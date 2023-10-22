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凌陽（2401）產品包含車用（智慧座艙、音響，自駕輔助）、藍牙Soundbar、傳統DVD等業務，雖然公司指出，庫存調整將會延續，客戶端仍面臨降價壓力，不過在成本端將迎來代工、封測廠降價之有利條件，對獲利有一定支撐。

凌陽近期走勢緩步墊高，無畏大盤回檔修正之影響，連四日紅K表態，且量能持續增溫，周均量站上萬張。周線站穩長天期均線之上，將有機會表態發動。隨著時序漸入年底，公司營運最壞情形已過，三大產品線逐漸回溫，尤其車用產品滲透率提升，展望明年將有望較今年明顯改善。