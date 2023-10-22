京元電 站穩所有均線

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半導體封測廠京元電（2449）今年第二季以來受惠AI題材，不僅營收回升，股價也呈現中多格局，20日該股收盤時上漲1.65％，收在86.3元，股價再創歷史新高，目前技術面仍呈現多方格局，股價站穩所有均線上，且KD、MACD等技術指標，目前以日線及周線來看均是多頭走勢，籌碼面上，今年6月以來，投信法人單月買超均在萬張以上。

市場法人指出，今年京元電全年營收雖將較去年略為下滑，但預期明年在AI測試大單維持強勁需求、且消費性電子市場持續復甦下，整體營運有望重新迎來雙位數成長。