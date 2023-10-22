兆豐金 三大法人相挺

兆豐金（2886）累積前九月稅後純益為270.28億元，年增97.86％，累積每股稅後純益（EPS）1.92元。兆豐銀上半年衍生性商品交易收益表現不俗，換匯換利交易獲利約為78.5億元，預估下半年衍生性商品交易淨收益預估會與上半年相當。另外，兆豐產險累積前九月虧損15.45億元，虧損幅度持續縮小。
兆豐金20日收在37.5元，整周股價跌0.75元。以技術線型觀察，兆豐金目前位於周線、月線、季線之下。上周外資買超5,208張、投信買超2,980張、自營商買超7,550張。
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兆豐金（2886）累積前九月稅後純益為270.28億元，年增97.86％，累積每股稅後純益（EPS）1.92元。兆豐銀上半年衍生性商品交易收益表現不俗，換匯換利交易獲利約為78.5億元，預估下半年衍生性商品交易淨收益預估會與上半年相當。另外，兆豐產險累積前九月虧損15.45億元，虧損幅度持續縮小。
兆豐金20日收在37.5元，整周股價跌0.75元。以技術線型觀察，兆豐金目前位於周線、月線、季線之下。上周外資買超5,208張、投信買超2,980張、自營商買超7,550張。
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