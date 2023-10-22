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新光金 上月獲利轉正

新光金周線圖
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新光人壽虧損縮小、新光銀行獲利爆發，帶動新光金（2888）9月獲利轉正。新光金自結今年9月稅後純益3.05億元，前九月累積虧損縮小到只有6.83億元。其中新光銀行前三季賺52.17億元，創史上同期新高，新壽9月只有小虧2億元，且第三季單季已轉為正獲利32.8億元。

新光金20日收在8.8元，成交量達61,631張、成交金額達5.4億元，近五日三大法人合計賣超55,443張，累計單周下跌3.51％，周線翻黑，整體格局偏弱。但隨著短期股價跌破年線，也誘發長線買盤進場，可留意低檔承接契機。

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