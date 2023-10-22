永續高息中小ETF 打造樂退現金流

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退休理財「永遠不嫌晚」，且是每個人此生必修課，而退休金不需要把大筆現金放在身上，而是要每月有穩定收入才是關鍵，愈早開始執行退休理財規劃、搭配紀律投資，都更有助於累積退休資產、及早安心樂退。就目前市場上基金商品來看，市場專家建議，退休樂活有二大致勝法寶，第一是永續高息中小ETF，以及第二是靈活入息債券基金。

台灣於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口將突破總人口數20％，台灣人口老化問題日趨嚴重，尤其醫療逐年進步下，人均壽命延長和通膨影響，也使個人退休金規畫更顯重要。不少人會有疑問，未來退休人口愈來愈多，該怎麼做才能讓退休金增值更有效率？

台新投信總經理葉柱均建議，現在上班族普遍面臨物價飛漲、薪水微薄窘境，加上少子化及高齡化來臨，每個人步入老年時，需自立自強，因此，退休理財一定要趁早規劃，才能儘早累積財富，享有高品質、不求人的樂活晚年。

對於退休族而言，最吸睛的還是每月配息的高息收型產品，可提供現金流增加生活保障，目前於國內台股ETF產品，多數以大型市值股為主，缺少以中小型股為主要訴求，因此，可選擇永續高息中小ETF，中小型股搭配投資人需求熱絡的永續及高息題材，可有效發揮分散配置的功效，提升報酬勝率，是台股ETF的首選。

另預期聯準會（Fed）升息將進入尾聲下，有利債市表現，可優先布局以投資級債券為主、非投資級債券為輔的靈活入息債券基金，以掌握債券輪動行情。截至今年9月底止，台股ETF總規模超過1.17兆元，其中，又以高股息產品最受投資人青睞，規模已超過6,000億元，高股息讓投資人可以享受每年、每季、甚至每月領到一筆被動收入的現金流，可以彈性調配資金，因此高股息ETF深受投資人青睞。

除了ETF外，主動式台股基金後市也很看旺，日盛投信認為，今年以來股市多頭迄今，已由萬物齊漲邁入關鍵個股表現時期，反映台股投資中主動選股，長期可貢獻超額報酬之實力，對於退休理財族群，建議可採定時定額方式投資主動式台股基金，累積足夠養老金，因應樂活的退休生活。

在理財產品選擇上，群益投信建議，基金與ETF投資因進入門檻低，投資方式相當便利，是不少民眾會用來做為退休金準備的工具，並可透過定期定額策略，在不至大幅影響日常生活開銷之際，搭配時間複利效果，逐步累積退休資產。