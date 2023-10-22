股債投資時機浮現 投信教戰

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聯準會（Fed）升息接近尾聲，市場對於經濟預期明顯轉趨樂觀，2024年經濟緩步復甦機會大，股債投資機會點均浮現，退休理財族群此時可逐步把握投資機會，透過基金商品累積綿延不絕的退休金流，但市場上基金種類眾多，此時選股選債該如何配置，也是一門大學問。

台新投信總經理葉柱均表示，這波升息循環即將步入尾聲，依Fed經濟預測，明年通膨將進一步回落到2.5％，接近Fed目標的2％，分析師預測，Fed降息時程可能落在2024年下半年。

日盛投信分析，目前成熟國家央行一致以打擊通膨為首要目標，並以經濟數據決定未來利率走向、不輕言降息，主要是總經環境韌性仍高，經濟並不看淡所致。

觀察9月Fed利率會議後，即便對明年降息的幅度預期不大、且長期高利時期向後延展，但同時也展現對於經濟預期明顯轉趨樂觀，預料明年經濟將緩步復甦。

債券方面，葉柱均指出，統計近20年來Fed共有三次升降息循環，近三次暫停升息與開始降息一年後，投資等級債與非投資等級債的投資報酬各有勝負，無論是公債、投資等級債、非投資級公司債、新興市場債券，均有值得觀察的標的，藉由分散布局不同券種，才能兼顧風險與收益機會，以面對未來可能出現的市場波動。因此，採取靈活入息策略的債券，能掌握多元輪動行情。

股市方面，日盛投信認為，從PC、手機到AI，每一個時代的科技變化都會產生十年機遇，而回顧今年以來，不論是基本面或股價皆可謂是AI元年正式展開。放眼第四季，上半年受惠AI爆發性成長的新興科技股將進入傳統電子旺季，預期AI概念股與半導體類股漲勢可望再度回溫，在此包括台股、台灣多重資產、智能車、越股等題材可望受惠，因此建議退休族投資，也可適度分配布局前述題材基金。