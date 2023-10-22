美晶片禁令擴大 AI鏈上游添利

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競賽戰況

活動訊息專欄

全球不利因素滿天飛，中東緊張局勢延續、美國晶片禁令升級、美債殖利率衝高「三大利空」罩頂，台美股市上周「沒好臉色」，加權指數失守半年線及月線，然下檔16,200點支撐強勁，台積電（2330）法說會提及AI需求強勁，雖難敵總經不佳、大陸市場需求回升緩慢、整體終端需求不振，庫存調整將延續至第四季，但認為晶片管制令對其影響小且可控，重申明年市場將健康成長。

法人指出，台股翻揚半年線暫無反轉疑慮，且指數拉回亦落在先前半年線下雙腳築底支撐頸線附近，多方尚有一線生機，仍有維持月、季線形成箱型整理機會；而美股本周將迎來包括微軟、亞馬遜、Google、Meta、亞馬遜等軟體巨頭財報公布，台股重量級法說會也將陸續登場，值得留意。

為防止大陸取得美國尖端科技來強化軍事發展，美國商務部17日發布升級版晶片出口禁令，將擴大限制AI資料中心運算晶片出口，輝達（NVIDIA）、英特爾（intel）、超微（AMD）等科技大廠恐受衝擊，輝達專為大陸設計的A800與H800甚至是中低階的L40S晶片恐全面卡關。

中信投顧指出，美方新規改以「整體處理性能（TPP）」、「性能密度」等其他參數替代傳輸速率門檻，L40S遭管制可能性提升，當前大陸市場約占輝達資料中心業務營收約20％～25％，以不給予寬限期的保守情境推估，對潛在最大營收獲利影響近1成。

台積電19日法說會公布第三季每股稅後純益（EPS）8.14元，優於市場預期，在匯率順風車帶動下，毛利率、營益率雙雙飛越財測高標，並預估第四季營收將達188億～196億美元。

選股方面，針對台股AI供應鏈，法人則認為受害、受惠皆有，輝達晶片銷陸受阻，大陸市場需求可能降溫，下游的AI伺服器代工廠業績面確實將受影響，現階段不建議逢低介入；反之，美國此舉勢必加速大陸自研AI晶片開發時程，AI鏈上游的矽智財（IP）、IC設計台廠如創意、世芯-KY、晶心科等，可望扮演「加速器」，屆時「拜登受惠股」、「中概股」將有機會再度獲得市場青睞。