Lexus LC車系跑車 限量登台

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Lexus LC車系限量車型強勢登場，以既有旗艦GT硬頂跑車和Convertible敞篷跑車為基礎，導入限量3台Limited Edition車型，展演品牌獨特美學，吸引品味非凡的層峰買家入主。

Limited Edition車型，將品牌美學設計與性能巧妙融合，導入21吋燻黑鍛造鋁圈及燻黑套件，前保險桿採獨特擾流鰭片設計，搭配專屬碳纖維門檻踏板，硬頂車型並搭載CFRP碳纖維車頂及固定式碳纖維尾翼，實現更加優異的空氣力學效果，並營造強烈的跑格氣息。車色方面，搭配專屬幻霧白外鈑色與星靛藍內裝色，Convertible敞篷車型並擁有專屬藍色軟頂敞篷，打造LC車系獨特GT跑車風格，馳騁路上勢必享盡眾人目光，展露難以忽視之風采。

動力方面，LC 500與LC 500 Convertible Limited Edition搭載擁有美妙加速聲浪的5.0升V8自然進氣引擎，配備可變汽門正時控制系統，最大馬力高達464 PS。安全科技配備方面，搭載360度環景影像輔助系統以及LSS+ 2.0智動駕駛輔助系統，包含可支援路口辨識的PCS預警式防護系統、ESA緊急閃避輔助、DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA車道巡跡輔助系統等，傳遞品牌守護車主安全的決心，永不妥協。

全新品牌旗艦GT跑車LC 500與LC 500 Convertible Limited Edition車型，以其優雅獨特風格以及限量3台配額，必將再次席捲眾人目光，車輛相關資訊請洽Lexus全台展示據點，亦可至Lexus官方網站（http://www.lexus.com.tw）或致電Lexus顧客服務中心0800-036-036洽詢相關訊息。