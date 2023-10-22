歐萊德 進駐京都高島屋S.C.

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零碳永續美妝「O’right歐萊德」第二家直營店正式進駐「京都高島屋S.C.」。高島屋為全日本營業額第一名的大型連鎖百貨，本次高島屋京都店與鄰近地區擴大的專賣店區域組成的「京都高島屋S.C.」命名為T8，10月17日全新面貌開幕，全館進駐51家世界一流精品、特色店家，包含RIMOWA、LOEWE PARFUMS、SHISEIDO、蔦屋書店、Aēsop等，將成旅日遊客新時尚地標，喜愛O’right歐萊德的消費者未來至日本京都購物，也能享受100％純素、純淨自然的髮膚保養。

O’right歐萊德2011年即達成「全球第一支零碳洗髮精」創舉，強調綠色產品要從「綠色工廠」製造，除廠區100％綠電潔淨生產，更涵蓋環境面向鞏固生物多樣性。從原料堅持100％純素、不執行動物試驗、無野外瀕危植物萃取，更無添加動物來源成分，到洗沐用品瓶身包裝從源頭減塑，使用100％PCR（Post-Consumer Recycled）消費用品回收再製塑膠。為驗證產品「天然來源」，自願送至美國官方USDA Biobased天然永續認證，由全球頂尖Beta實驗室檢驗，承諾為消費者做到零碳、零環境衝擊。

高島屋是日本百貨業巨擘，有超過27家店鋪，並在新加坡、上海、越南、曼谷等地設有分店。O’right歐萊德於2020年疫情高峰勇闖日本東京有樂町設第一家百貨直營店，為疫後更注重健康的人們打造零碳永續生活。並於隔年前瞻性與日本專業髮品市場的領導品牌b-ex集團正式締結合作。

本次，由b-ex領銜為O’right歐萊德在日本打造專業美妝市場，期待逐步開啟當地全新生活意識型態，引領全球美妝「綠色革命」。