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福斯The Tiguan試駕 獲好評

  • 工商時報 李翊榛
●台灣福斯汽車以「休旅玩家 本事難掩」為主題，推出Volkswagen展示中心活動，邀請消費者開著The Tiguan一起走訪北台灣祕境路線。圖／業者提供
●台灣福斯汽車以「休旅玩家 本事難掩」為主題，推出Volkswagen展示中心活動，邀請消費者開著The Tiguan一起走訪北台灣祕境路線。圖／業者提供

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Volkswagen The Tiguan向來以全方位產品力著稱，包含充沛動力輸出和先進安全科技，成為各地消費者休旅首選，全球累積銷售突破760萬輛，台灣福斯汽車特地舉辦「休旅玩家 本事難掩」試駕活動，由消費者駕駛The Tiguan和The Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance車型，跟隨汽車界知名KOL從Volkswagen展示中心出發，一起開箱北台灣私房景點，在不同路段實際操作IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，深度領略動力和安全兼備的全能休旅王者；此外，「福斯人禮遇計畫」會員自推出即受到車主好評，會員人數已破10萬大關，凡回原廠消費達指定金額，即可升級卡別，獲得更優惠的禮遇內容，享受貼心服務。

「休旅玩家 本事難掩」試駕活動提供五人座The Tiguan和七人座The Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance車型為試駕車，由汽車界知名KOL帶隊，與消費者共同駕駛至指定地點，不僅可測試乘座空間，沿途更能請教關於車輛的相關問題，到達目的地後駕駛者和KOL相互交流駕駛心得及手做體驗，並且享用精緻茶點，共度美好周末時光。

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