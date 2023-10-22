除了不要整晚充電 做好這幾件事可以延長手機電池壽命

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相信不少人在睡前都會習慣把手機插上電源線充電，等到隔天就能帶著電量100%的手機出門，但專家表示，其實手機整晚充電的這種行為，會讓電池壽命大幅減少。

針對手機該不該整晚都在充電，《每日郵報》報導指出，澳洲昆士蘭大學訊息與通信技術副教授瑞提許（Ritesh Chugh）提出說法，他認為現在的智慧型手機都有快充功能，也就是說手機充滿電只要30分鐘至2小時，相比之下「整晚的充電是沒有必要的」。

「因為長時間對手機充電的話，會對鋰電池產生影響，讓電池的壽命嚴重降低。」

此外，手機的鋰離子電池會因為充電模式、溫度改變與設備使用情況，產生不一樣的化學結構變化；從安全角度來說，這並非好事，「儘管多數設備會在電量達到 100% 的時候停止充電，以防過熱，問題是手機仍會因背景應用程式持續耗電，導致電量又會下降至 99%，再一次觸發充電。」

瑞提許也提到，雖然目前大部分的手機在滿電狀態下會自動停止充電，但是手機只要放著就會耗電，而只要耗電就會繼續充電，手機整晚就會在99%、100%跳動。

至於手機該如何充電比較正確，瑞提許說：「蘋果的iPhone可以避免充電超過80%，而三星則是可以將充電限制在85%。」

瑞提許在《The Conversation》網站提供 8 項建議，讓你學會延長手機的電池壽命：

1.安裝最新的軟體更新

2.使用原廠或有認證的電源充電器

3.避免暴露在高溫之下

4.將電量控制在 20-80% 之間

5.不要長時間充電，一到 100% 就拔掉充電線

6.充電時確保放在通風良好的地方

7.隨時注意電池的健康狀態，是否有充電時間變久或快速耗電等情況

8.出現過熱、電池膨脹盡快前往檢查與維修

iPhone換電池越來越貴！如何延長電池壽命？

蘋果推出最新iPhone15，也公告最新更換電池的費用，前一代iPhone 14系列要價3350元，而最便宜的機型也要2290元，根據外媒《CNET》報導指出，要延長電池壽命，需要注意3個重點：

第一，確保啟用最佳化電池充電

雖然電池不能過度充電，但當充電至100％時，可能會對電池造成一些壓力。為了幫助限制這種壓力，iPhone有一個設置，可以根據你的日常充電習慣進行設定，幫助減少電池老化。只要在「設定」中，前往「電池」>「電池運作狀況和充電」，並將「最佳化電池充電」開啟。

第二招，讓iPhone遠離極端溫度

iPhone電池的使用壽命可能會受到極端溫度的影響，較高的溫度會加快電池內部化學反應的速度，迫使電池更努力、更快地工作，導致電池加快退化。因此務必避免將 iPhone暴露在高於35度溫度，以免造成永久性損壞。

第三招，適時拔除保護殼

如果iPhone在充電時變熱，可能需要在充電前取下保護殼。體積較大、保護性較強的手機殼，可能會積聚熱量，導致iPhone過熱，進而影響電池的使用壽命。

另外，如果想保存長時間不會使用的iPhone手機的電池壽命，可以將電量保持在50％左右，並將手機關機後存放在陰涼、無濕氣的環境中。要是iPhone手機閒置時間會超過半年，需每半年將其打開並充電到50％。

文／黃明惠