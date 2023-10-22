00919「配息率破10％」24萬人瘋搶！0050、00900反退燒 一表看高股息ETF怎麼配

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今年全球金融市場受通膨與升息加劇，高股息ETF易漲抗跌，加上每月、每季的配息收入可以先落袋為安特性，吸引不少台灣人投資。根據最新資料顯示，台股ETF受益人連續11週創新高，尤其是連2次配息都破10%的00919，光是今年受益人成長1347.48%，反觀0050、00900、00891投資熱度稍減，顯見高息ETF目前仍是最受歡迎的標的，基金經理人建議，善用存股以及逢低買進的心態來投資，以便抗衡目前震盪劇烈的股市。

根據10月13日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周受益人增加的台股ETF有16檔共增加1829人，總受益人連續11周創新高，來到5603499人，統計今年來增加1447341人。

進一步觀察本周增加受益人人數最多前三名的是目前市場最熱的00919、00929、0056，這3檔上周增加共17940人，相反的受益人減少最多的是0050、00900、00891這三檔共減少10295人。市場法人表示，上周台股連假後僅三個交易日，股市交易清淡，不過高息ETF人氣不減，仍是上周最受歡迎的台股ETF。

據了解，連續二次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息ETF，在去年底受益人僅16925位受益人，本周00919受益人來到244986人，今年來成長1347.48%，是今年來所有台股ETF(扣掉今年成立)受益人成長率最高的，其第二次配息收益分發日為10月17日，市場預估投資人在領到股息後可望再投入，增加資金動能。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台灣投資人偏好配息基金，覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安；今年來，全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，投資價值也明顯優於一般資產，長期投資股票ETF，可以類比成股市包租公，而且還是請專人打理的那一種。

也就是透過買進代表一籃子股票的ETF，然後每季或每年收取現金股息，投資人自己只要負責收租就可以了，其他煩惱交給ETF團隊以及上市櫃公司專業經理人打理。股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，雖然台股目前震盪加劇，不過，建議投資人可以善用存股以及逢低買進的心態來投資，就像買生活必需品一樣，定時買，折扣時多買一點的概念。

文／林依榕

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