她月領3萬5「長期搭兩檔ETF」、27歲存到百萬！小資女揭存錢最難的兩件事

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初踏進社會的職場新鮮人，一個月能攢下多少錢當儲蓄？一名27歲女網友表示，自己在9月終於存到人生中第一個100萬元，她透露，除了從18歲就開始打工賺零用錢，出社會後也利用假日找兼職，並學著投資ETF，27歲這年達成人生第一桶金的里程碑。該網友開心地分享心路歷程，也親揭這一路上遇到的難關，以及如何解決。

這名網友在社群論壇Dcard上分享「存到人生第一個百萬」的心境，她表示，「第一桶金的目標是在27歲、大學畢業5年後達成」，看到帳戶金額多一位數的心情「激動到很難形容」。

回顧這一路存錢的心路歷程，27歲的她表示，因家境不富裕加上要扛學貸，從18歲起就開始打工，到了22歲大學畢業存下將近50萬元，用了其中部分投資ETF，累積配息加總約有13萬元；此外，該網友表示，19歲時在銀行開戶順便買下一張6年期的儲蓄險，直到今年才解約，共計獲得18萬元左右，而她目前除了正職工作，假日也會去兼差，「每月強迫存下1萬元到1.5萬元」，扣除學貸、拿給同住家人的錢，一年約可存15萬元。

這名網友指出，存到100萬這期間，前前後後花了將近9年。她感嘆，真正步入職場後，才發現想要賺錢、存錢真的不容易，「我現在一個月底薪35K，好一點的月份可以領到40K，沒想到我能在這種環境下存到百萬元。」

存錢好難？「簡單、暴力」解決2大魔王關卡

她認為，存錢會遇到兩道最艱難的關卡，首先是「要忍住花錢的慾望」，並透露自己不亂花錢的方式「很簡單也很暴力」，那就是不使用信用卡、網路銀行等方便支付的工具，身上只留金融卡，「身上錢不夠或買東西要轉帳就要去按ATM，我都會覺得很麻煩到最後就會忍住不買。」

第二點就是「絕對不要羨慕別人」，該網友坦言，「看朋友都出國玩，自己還在埋頭賺錢有時候心裡真的很羨慕」，但只要想想現在再多努力一點，未來也能跟他們一樣可以出國玩，她也期盼「能賺更多錢，更有能力照顧自己跟家人。」

貼文曝光後不少人紛紛大讚「很棒耶!! 繼續加油」、「恭喜，我存到第一個100萬時也很高興，繼續往下一步邁進吧！」、「佩服，我的月收等於我的月支出，帳戶金額沒超過六位數過⋯⋯」；但也有人直言「住家裡有差，五年多花妳90萬在租房」、「覺得學貸還好，反而是就學時期每個月的房租、生活費、機車分期影響比較大」、「住家裡真的有差」。

對此，外界好奇該網友是買哪檔ETF，她透露，「我都只有買ETF，因為大多時間都在忙工作沒什麼時間看盤，目前長期的搭配是一個高股息配金融債（00878+00724B）兩檔利率都蠻高的，自己覺得穩穩放給他每個月加薪還不錯。」

00878成分股前十名：華碩5.97%、廣達4.24%、仁寶4.07%、聯發科3.9%、英業達3.9%、光寶科3.81%、聯強3.79%、大聯大3.62%、微星3.51%、南亞3.5%、宏碁3.34%、可成3.31%、國泰金3.25%。

文／翁申霖