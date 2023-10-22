央行公布9月金融情況 留意「散戶風向球」升降

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9月台股大盤下跌280點，外資9月大幅賣超台股，累計賣超1,659億元，創逾一年來新高，且直接讓外資今年買超幾近歸零，外資大動作調節台股，勢必衝擊散戶「螞蟻雄兵」信心。中央銀行24日將公布9月金融情況，隨外資9月淨賣超台股，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，預料很可能呈現連二個月下滑，但預計仍可維持在3兆元以上高水位。

台股5月最後一個交易日，加權指數終場收在16,353.74點，9月大盤下跌280.77點，第三季累計下挫561.8點，台股投資氣氛較為保守，基本面持續下調，預期台股走勢仍震盪，市場普遍認為，隨台股整理時間拉長，預料後續月份越來越多散戶先行休兵，證券劃撥存款餘額很可能下墜。

根據央行公布，我國M2年增率仍大於M1B年增率，目前「死亡交叉」格局仍未反轉，象徵資金動能減緩，理論上不利股市表現。以8月來看，當月台股回檔，散戶也反映暫時休兵。據中央銀行公布，8月證券劃撥存款餘額降至3兆3,478億元，雖仍持續站穩3兆元以上高水位，但較7月大減1,044億元，為今年以來餘額首見下滑。

不過，央行官員多次說明，當今金融環境已與過去不同，若民眾有投資需求，將定儲轉到證券劃撥帳號很快速，仍認為目前股市資金仍是充足，而8月證券劃撥存款餘額下滑，主要美股走跌，連帶台股不論成交量及股價都有下滑，導致整體證券劃撥存款餘額下降較多。

法人預估，央行24日公布9月貨幣總計數，證券劃撥存款餘額不排除續降；但也有散戶繼續拚、持續留在場中，或是在場邊觀望伺機投入，證券劃撥存款餘額可望維持在3兆元以上。

另，觀察近月外匯存款持續上升，已連二月締造歷史新高紀錄。央行官員表示，外匯存款金額雖持續增加，但8月年增率由7月的13.8％下降至13.64％，主要反映當前我國出口狀況不佳，廠商收到的貨款相對較少，間接使年增率略降，但9月出口轉正，年增率應有機會回升。