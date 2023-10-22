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台灣半導體產業協會年會登場 大咖齊聚熱議AI

科技界本周重量級大事─台灣半導體產業協會（TSIA）年會訂於10月27日舉辦，本屆年會聚焦三大重點，一是人工智慧，二是新年度半導體景氣的預測，以及美國出口限制新規定對產業的影響。圖／freepik
科技界本周重量級大事─台灣半導體產業協會（TSIA）年會訂於10月27日舉辦，本屆年會聚焦三大重點，一是人工智慧，二是新年度半導體景氣的預測，以及美國出口限制新規定對產業的影響。圖／freepik

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下周科技界大事就屬台灣半導體產業協會（TSIA）將於10月27日舉辦年會，除了由擔任理事長的台積電資深副總經理侯永清開幕致詞外，也特別邀請兩位微軟企業副總裁Rani Borkar 、Eric Boyd針對《AI》專題進行分享；值得注意的，IC設計大廠聯發科子公司聯發創新基地總負責人許大山，將主持《生成式人工智慧與半導體》主題論壇。此為TSIA年度最大盛會，預料會議中也將針對明年半導體景氣、美國出口新規定對產業影響進行討論。

2023年底ChatGPT問世，掀起生成式人工智慧（AIGC）狂潮，全球對於AI關注持續加溫，特別是美中科技戰僵持局面下，AIGC算力資源，更是國際間認為必須管控或必爭之地。

以目前半導體產業發展景況來看，AI可能走向壁壘分明且兩派角力的局面，雖然中國大陸在先進製程節點推進上，仍落後於國際大廠，但勢必透過本身實力加速提升，雖然還沒有看到彎道超車的機會，但迎頭趕上的可能性與壓力日增，惟對國內半導體產業來說，晶片技術發展還是科技角力的火力支持，AI趨勢可能藉AI發展更顯加速，對台系業者來講，更是成長動能觀注焦點。

本次TSIA年會論壇主題定為「Generative Artificial Intelligence and Semiconductor生成式人工智慧與半導體」，由常務理事許大山主持論壇，並邀請微軟Azure 硬體系統和基礎設施公司副總裁Rani Borkar、NVIDIA業務開發、製造和工業總監Jerry Chen，聯發科執行副總經理暨技術長周漁君、台積電企業資訊技術副總經理暨資訊長林宏達、Google Taiwan董事總經理馬大康等多位產業知名專家和與會者互動，共同尋求台灣半導體產業永續成長的契機。

會中也將頒發2023 TSIA半導體獎，TSIA致力於人才培育及推廣多年，2023年TSIA半導體獎已於3月中揭曉，TSIA鼓勵年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力。

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