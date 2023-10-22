指數挑戰重返季線上 聚焦科技法說及台積電走勢兩大因素

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上周美國宣布晶片輸中禁令衝擊NVIDIA股價下挫，也影響台股AI供應鏈相關股明顯走弱，指數周K線翻黑，所幸台積電法說報喜撐盤。本周盤勢拚重回季線上，市場聚焦科技法說會及台積電走勢兩大因素，前者關注聯發科、聯電、日月光投控等最新營運展望。

上周盤勢波動，指數接連跌破季線、半年線、月線，上周五（20日）指數收16,440.27點小跌12.01點，周線中止連三紅轉黑。20日的三大法人淨賣超億102.73元，外資賣超73.03億元、自營商賣超60.32億元，投信則買超30.65億元。

上周的三大法人賣超金額659.04億元，外資周賣超492.84億元，自營商周賣超206.77億元，投信周買超40.67億元。外資期貨市場增持空單，20日外資的台指期未平倉空單餘額4,579口，周增持空單4,111口。

雙王大立光、台積電接連法說會，釋出正面訊息有利發揮穩盤效果，接續本周科技法說會攀高峰，包含24日的智原、力成、旺宏，25日聯電、訊連、聯亞，26日日月光投控、國巨、精測、台郡、同欣電，27日聯發科、穩懋，市場關注對第四季營運展望及產業景氣，也牽動法人操作策略與個股行情；其他非電法說會有亞德客-KY、味王、台航、南染 、豐興、大台北、中再保等。

其次上周美國宣布晶片禁令，衝擊NVIDIA股價走弱，周下挫8.96％，台股AI族群明顯拉回，廣達由226元到204.5元周跌幅9.51％，緯創由99.1元到91.4元周跌幅7.76％，技嘉由271元到241.5元周跌幅10.88％。所幸台積電扮演中流砥柱，19日法說業績及營運展望報喜，外資一改法說前連兩日賣超7,654張，20日轉買超1.73萬張，支撐台積電股價收高556元，高於月、季線上。市場期待本周台積電續強及AI股回穩，攸關指數能否重新站回季線上。