星座理財／射手座忌諱短線 金牛座繼續逆行

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

◎白羊座（3月21日～4月20日） 設妥區間 確實執行

似曾相識的感覺易出現在最近的生活中，不過最好放下此種感覺，因最好的策略就是回歸現實面。財利運勢出現微妙轉變，看似風平浪靜，骨子裡卻充滿變數，同樣還是回歸現實面，務實才是王道。工作運勢也如此，按部就班容易圓滿順利。投資求財，設妥區間、確實執行。幸運物與色彩：堇青石與藍綠色。幸運數字：1、8、6、7及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 事緩則圓 人緩則安

木星金牛，進入中段，繼續逆行。天王金牛，位於後段，也處於逆行狀態。先處理心情，再處理事情。這一周最需要妥善管理的就是情緒，尤其是面對職場上的事務，事緩則圓，人緩則安。合作事務，稍安勿躁為宜，以免遇人不淑。投資求財，就線論線，短線有利可圖。幸運物與色彩：橄欖石與粉藍。幸運數字：6、1、4、7及其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 重要抉擇 三思而行

世界上最遠的距離，就是我在你前面，你卻不知道我就是你的貴人。而最糟糕的，就是錯把小人當成貴人。小人與貴人其實只有一線之隔，不需急於一時下定義，重要抉擇也最好多想想再定奪。家庭運勢頗佳，搬家、入宅、修造與購屋都適宜。投資求財，國際財經動向僅供參考。幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。幸運數字：6、7、4、2及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 貴人運旺 廣結善緣

貴人磁場依舊活絡，廣結善緣之舉自然需要繼續執行，不過千萬別捨近求遠，而忽略了身邊的貴人。單身適婚巨蟹有機會有美麗的邂逅，宜多參加朋友或社團聚會。學習是為了讓生命更精彩，一種事業更上層樓的磁場出現了，值得巨蟹們積極掌握。投資求財，掌握短線，掌握財利。幸運物與色彩：硨磲與白色。幸運數字：8、1、7、0其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 購屋換屋 吉屋可得

財利運勢十分理想的本周，不論是商務買賣，還是業務行銷都值得加把勁，豐碩的年終獎金有機會在這個時候獲得啟動與營造。對於有意購買屋宅或換屋的獅子而言，這是個理想的行動周，不但吉屋可望覓得，價錢也容易十分滿意。投資求財，短線靈活，財利就可望獲得激活。幸運物與色彩：蛋白石與茶色。幸運數：3、4、2、8及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 震盪愈大 財利愈豐

金星雙女（處女），已然進入中段。來自四面八方的合相磁場，雙女（處女）成為本周幸運星座的榜首。對於有意異動者，雖然機會值得掌握，不過還是須要自己的理智思考，而不是人云亦云地盲從。健康磁場不理想，壓力是無形殺手。投資求財，震盪愈大，短線財利愈豐碩。幸運物與色彩：虎眼石與金色。幸運數字：8、7、4、6及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 靜觀其變 多看少動

天秤之月，雖然進入尾聲，不過貴人磁場依舊獲得引動，只不過由於屬於暗貴人，最為理想的引動策略將從先主動成為別人的貴人開始。工作運勢也理想，按部就班默默耕耘的同時，也要活潑地承接不可能的任務，自我成長機會盡在其中。投資求財，靜觀其變，多看少動作。幸運物與色彩：石榴石與黃色。幸運數字：2、0、4、8及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 積極社交 累積人脈

火星天蠍，正逐步進入中段。水星天蠍，展開序幕。貴人在遠方，宜走出家門或習慣的領域，接觸不同領域的人群，廣結善緣積累貴人籌碼。妥善管理情緒，凡事多思考幾分鐘，不疾不徐，細火慢燉，才容易燉出美味佳餚。投資求財也是如此，遵守紀律，就市論市，順勢而為。幸運物與色彩：墨翠與深綠。幸運數字：4、8、1、9及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 短線衝刺 本周忌諱

謹言慎行，即便是誠懇真實的建議，也要提防忠言逆耳的負面效應。而心事不須要隨便向別人傾訴，說多了只會更糟，即便是自己人也是如此。工作運勢出現進展，但不宜操之過急，抱持學習的思維與態度，事業運勢可望隨之提升。投資求財，關注權值股，忌諱短線衝刺。幸運物與色彩：紫水晶與紫色。幸運數字：1、9、8、7及其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 法人動向 密切鎖定

冥王山羊，位於後段。職場事業的難題，不需要急著找答案，靜下心讓時間產生發酵的作用。異動的磁場出現了，並且是正向的能量，有意更換跑道的山羊，值得珍惜出現的機會。貴人磁場十分明顯，而且就在身邊值得珍惜。投資求財，鎖定外資法人動向並順勢而為。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：6、4、1、3及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 投資策略 逢高先賣

辛苦了！來自於職場和家庭的壓力，容易在本周突然湧現。最為理想的策略就是安排休假，休息是為了走更遠的路。暫時抽離，可望獲得更多、更寬廣的運作空間。安置個暫停鍵，人生賽場上的延長賽才有機會繼續參與。偏財運勢頗佳，投資求財以獲利為先，逢高先賣再說。幸運物與色彩：瑩石與藍色。幸運數字：1、6、7、2及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 合作機會 值得把握

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。貴人磁場十分明顯，並且就在自己的身邊，抱持學習的心思面對與互動，好運勢容易獲得引動。合作機會值得掌握，不是得到，就是學到，成與不成都容易為生命加分。投資求財，個股運作為佳。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數字：9、3、8、4及其組合。