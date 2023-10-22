艾創科技成功與網通大廠威聯通簽立合作意向書

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近年來AI人工智慧發展迅速，其中智能影像的辨識與分析應用更是十分廣泛，例如安全監控領域中的人臉與可疑行為辨識、商務市場領域的顧客行為分析與陳列優化，以及車用領域的安全輔助與自動駕駛等，都是透過人工智能與影像的結合去創造新的應用價值，因此智能影像的發展目前在業界已被視為重點項目，各大廠商紛紛積極投入開發。

威聯通(QNAP)是威強電3022旗下的績優子公司，也是台灣排名前二的NAS大廠之一，年營收可達數十億元，產品線橫跨個人家用到企業專業用戶，客群十分廣泛。公司具備深厚的軟體開發與硬體設計能力，並不斷追求先進科技的創新應用。以影像應用為例，威聯通是業界少數在早期就將360度全景影像與自家NAS產品整合的公司，內建的監控系統軟體可以對360度串流影像進行完整的監看、儲存、與回放，讓即時全景影像能發揮最大的價值。此外近年威聯通來也積極發展人工智能，將影像辨識分析功能與監控、視訊，以及商務等系統結合，提供客戶智慧化的AI加值服務。

艾創科技則是在360度全景影像領域深耕多年，早在2015年就投入多鏡頭全景影像市場，並透過自家量身打造的硬體技術進行前端影像縫合，是業界少數能提供高畫質360度即時串流影像產品的廠商。過去兩代360相機產品均與QNAP的NAS完成整合，提供客戶便利的全景監控的解決方案。

近期艾創最新投入的多影像ASIC晶片UX720V6已進入封裝測試階段，並著手導入新一代全景相機的開發。搭載UX720V6晶片的新系列相機除了整體性能更強、功耗更低以外，還搭配了人工智能辨識功能，不但能拍攝360度的畫面，還能先行進行部分智能辨識處理，所以能大幅度降低後台運算的負擔，十分適合作為智能系統的前端影像設備。目前艾創已與威聯通就後續功能整合簽訂合作意向書，預計能結合兩家各自專業領域，開發出高效能、無死角的智能監控以及商務系統，帶給客戶嶄新的影像應用體驗。