中鋼11月盤價「凍漲」 法人這樣看Q4鋼價

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中鋼（2002）開出11月盤價，一如預期跟隨大陸寶鋼「凍漲」；法人表示，中國粗鋼產量減少幅度，不足以維持鋼鐵產量不增加的長期政策，預期原料價格上漲帶動的鋼價漲勢，第四季將「由漲轉盤」，維持中鋼「區間操作」的投資建議。

中鋼開出11月內銷盤價，由於產業復甦動能遲緩，加上近期全球地緣政治衝突頻傳，考量原物料價格高漲墊高鋼廠成本，並兼顧下游接單出口競爭力，中鋼11月的月盤產品全面平盤，中止連三漲。

群益投顧表示，中鋼11月內銷月盤價，六種主要大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲及冷軋鋼捲及電磁鋼捲等，價格全面維持平盤，符合預期，主要因為原物料價格上漲帶動的成本面提升因素已經不再，而需求面在中國金九銀十旺季後也沒有進一步增加所導致。

觀察原料價格，群益投顧指出，鐵礦砂價格在8月下旬出現的快速上漲已經由漲轉盤，進入10月之後價格持續在110~120美元／噸的區間整理。從中國的粗鋼產量來看，雖然9月下旬及10月上旬的粗鋼產量已較去年同期減少，但降幅僅有1~3％，而7~8月的粗產產量則較去年同期增加3~11％，相比之下，近期的粗鋼產量減少幅度不足以維持鋼鐵產量不增加的長期政策。

群益投顧仍預期，目前原料價格上漲帶動的鋼價漲勢，會在第四季「由漲轉盤」，主因中國落實鋼鐵限產政策及需求未增強，可能在第四季影響原料價格。

大陸前九月粗鋼產量達7.99億噸、年增2.67％，按照平控政策，全年大陸粗鋼產量不得超過去年的10.11億噸，但10月上旬重點鋼企的粗鋼平均日產208.3萬噸，仍較上月增加0.81％，推估全國粗鋼日產達271.11萬噸、月增0.72％。

鋼鐵業者分析，去年大陸粗鋼產量10.11億噸，但今年前九月已產7.99億噸，除非第四季能壓低在2.12億噸以下，否則全年平控目標達陣的難度頗高。