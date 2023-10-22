讓弱勢兒童課後仍獲得照顧 夜光天使計畫15年扶助逾15萬名學童

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為讓經濟弱勢家庭學童於課後能獲得妥善照顧，教育部自2008年9月起將課後照顧延伸至夜間，推動國小辦理「夜光天使點燈專案計畫」，截至今年7月底，15年來扶助國小弱勢家庭學童累計達15萬8484名，總補助經費達15億7671萬餘元。

「夜光天使點燈專案計畫」服務對象為經認定低收入、單親、失親、隔代教養等經濟弱勢家庭等國小學童，且下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞者。

教育部國教署說明，「夜光天使點燈專案計畫」補助各直轄市、縣（市）政府所屬國小辦理，以生活自理為活動主軸，並協助學童完成回家作業，除提供講師及臨時人力、志工等人力來照顧學童外，也提供夜間膳食，讓經濟弱勢學童受到完整的夜間課後照顧服務，是經濟弱勢學童成長中的重要支持力量。

澎湖縣夜光天使老師表示，透過指導學生作業寫作過程中，能及時發現其學習不佳的原因並協助解決學習困難的情形，有效引導學生找回學習信心。

新竹縣則透過夜光天使老師長時間陪伴，聆聽學生的想法，並對學生的個性和興趣有更深的理解，因為參與計畫的學生多來自家長較為忙碌的家庭，也讓學生有了可以談話的對象，在情緒上也有抒發的空間。

台北市河堤國小則利用夜光天使時段進行「育療心創作」，透過表達性藝術創作及療癒活動，讓學生在體驗中能覺察自我意識和內在情緒。

彰化縣新水國小夜光天使老師則在學生完成作業後帶領學生進行桌遊活動，透過遊戲讓學生學會溝通、尊重等正向積極的態度，未來遇到困難時，擁有解決問題的能力。

教育部國教署表示，將持續辦理本計畫，讓經濟弱勢家庭學童得到妥善教育及照顧，減輕家長負擔，培養學童正向成長。