購車優惠及消費習慣轉變 車用零配件廠第4季看旺

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受中國購車優惠等政策刺激，以及北美消費者轉向二手車市場等因素影響，帶動台廠OEM、OES、AM等車用零配件出貨暢旺，車用零配件業者預期，第4季業績朝向「旺季更旺」的趨勢前進。

第4季一向是傳統汽車產業旺季，由於中國各項刺激購車的優惠政策持續，加上美國聯合汽車工會（United Auto Workers）罷工影響品牌車廠，消費者購車意願轉向二手車市場，推升北美地區對維修件需求大增，整體帶動對汽車零配件台廠拉貨力道，包括碰撞件、LED車燈模組、變速箱、離合器、電子傳動零配件等，台廠出貨暢旺。

汽車零配件廠東陽指出，原廠委託製造（OEM）、售後維修市場產品迎接旺季需求，持續加快各廠生產排程出貨。

本土投顧法人預估，東陽到年底售後維修（AM）出貨動能強勁，主要是美國前2大車險公司State Farm去年底開始擴大使用AM碰撞件，有助東陽拓展北美AM業務。此外，東陽OE（Original Equipment Market）事業轉佳，主要是中國車市進入旺季，預估東陽第4季業績繼續墊高。

LED車燈模組廠麗清指出，第4季步入傳統汽車產業旺季，主要第一階（Tier 1）車燈廠客戶包括華域視覺、海拉、ZKW等，對LED車燈模組訂單需求熱絡；加上擴增頭燈控制器產能逐步開出，因應美國車廠客戶頭燈控制器急單需求，有助第4季營運動能。

精密零件機械加工廠宇隆分析，中國各項刺激購車優惠消費政策驅動，帶動新車銷售市場前3季淡季不淡；預估第4季傳統汽車產業旺季帶動，主要客戶包括博世（Bosch）、BorgWarner、聯合汽車電子（UAES）等，對汽柴油引擎、變速箱等零配件拉貨力道增溫，尤其中國需求更是驅動產品出貨量增加的關鍵。

汽車動力與安全零組件廠智伸科指出，第4季一向是汽車產業傳統旺季，品牌車廠降價、加上激勵消費政策持續，新車款上市也帶動消費者換車意願，智伸科因應主要客戶BorgWarner、馬牌集團（Continental）、博世等需求，調整汽車事業部產品結構，並開發電動車和油電混合車關鍵零配件，下半年業績可優於上半年。

傳動系統製造廠倉佑表示，美洲地區包括AM與原廠委託售後服務市場（OES）客戶拉貨力道提振，各項自動變速箱、重型卡車離合器等訂單出貨量增加。

倉佑分析，美國OEM市場受品牌車廠罷工影響，消費者購車意願轉向舊車和二手車市場，有助AM與OES市場第4季銷售業績可能呈現「旺季更旺」的態勢。