升息循環 9月高資產客戶存款占比達52％居高不下

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示下次會議將暫停升息，但對未來升息前景持開放態度。金管會統計，在升息循環下，銀行高資產客戶資產配置中存款配比持續居高，截至9月底維持52%高占比。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，目前共10家銀行獲准開辦財管2.0業務，其中，8月底取得核准的元大銀行，預計明年第1季正式開辦業務。

金管會銀行局揭露最新統計，截至今年9月底止，扣除元大銀行以外的9家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計達6466人，月增298人或4.8%，高資產客戶AUM（資產管理規模）達7984億元，月增200億元或2.6%。

統計顯示，今年9月底整體高資產客戶AUM資產配置組合，存款占比52%、保險占比13%、基金占比12%、債券占比11%，均與8月底持平，境外結構型商品占比則月增1個百分點至6%。

金管會銀行局副局長林志吉表示，無論高資產客戶數或資產管理規模均持續成長，主因開辦銀行家數陸續增加，且銀行均持續推動財管2.0業務所致；他說，除了10家已取得金管會核准開辦財管2.0業務的銀行，還有1家銀行遞件申請開辦財管2.0業務，金管會目前還在審核中。

檢視高資產客戶AUM排名，依然由中信銀以1659億元穩坐龍頭寶座，其次依序為兆豐銀1512億元、合庫1462億元；若從高資產客戶數觀察，中信銀續以1626人居冠，其次為合庫的1188人，略贏過兆豐銀的1154人。

金管會證期局同步揭露最新統計，截至今年9月底止，共有8家券商獲准開辦高資產業務，自開辦業務起累計交易金額合計達1300億元，月增49億元或3.9%，累計客戶數合計達723人，月增12人或1.7%。

金管會證期局副局長黃厚銘分析，券商高資產業務持續成長，主因美國升息帶動境外債價格走低，對投資人吸引力相對提高所致。

高資產業務累計交易金額及累計客戶數最高的券商，由永豐金證以551億元及308人雙雙奪冠，第2名為國泰證的442億元及123人，兆豐證則以127億元及109人拿下第3名。