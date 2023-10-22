投資客趕在《平均地權條例》上路前脫手 Q2房地合一重稅增3成

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【中國時報 吳靜君】《平均地權條例》7月上路，投資客真的有拋售潮。財政部公布最新房地合一稅細項，今年第2季成交件數比上季增加5585件，其中5年內短期脫手重課35％到45％稅率的件數與金額，都季增約3成，顯見趕在政府打炒房措施上路前，不少人選擇短期拋售。

根據房地合一2.0的規範，持有稅率在2年之內，房屋交易所得會被課徵45％的重稅；持有超過2年但在5年之內，則課徵35％，因此房地合一稅被課徵35％以上的重稅件數與稅額，被視為房屋市場短期交易和投資客動向指標。

根據資料顯示，今年第2季房地合一稅課稅件數有2萬8161件，比上季多出5585件，增幅26％，但年減10.74％。其中課徵45％件數增加23％、稅率35％件數更大增34％，兩者合計課重稅件數季增近29％；稅額上則有111.22億元，相較去年仍少了5％，來自短期交易貢獻過5成，其中課徵45％稅率減幅將近3成，相當可觀，而35％減幅則有8％。

今年的變化來說，相較於第1季萎迷不振，第2季因為《平均地權條例》打炒房上路，投資客出現拋售潮，房地合一稅明顯增溫。但整體而言，今年上半年整體房地合一稅不論件數、稅額還是持續縮減，件數5萬467件，年減17％，短期交易件數下滑約2、3成；整體房地合一稅額也只有197.58億元，年減幅度約1成。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則表示，《平均地權條例》上路之前，確實帶動一波，加上8月的新青年安心成家上路，確實為房市帶來小高潮。但整體而言，央行的信用管制限縮、內政部的《平均地權條例》已經上路管制，外加財政部的房地合一2.0，已經掐住房市交易的脖子、無法阻擋成交量變少、價格難跌的趨勢，預期今年房市交易量仍會遜於去年大約1成。