新建物屋頂逾300坪 強制架光電板

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【中國時報 王玉樹】初步拍板了！政府今年中修法通過強制未來新建與改建物屋頂要裝太陽光電，經濟部子法近日敲定門檻與比例，預計明後年起，凡新建物屋頂面積300坪（1,000平方公尺）以上，依容量與效率，需裝設4到5成以上光電板。粗估大型集合住宅、商辦、工廠，都在強制裝設對象內。

為利用空間裝設光電，立法院5月通過《再生能源發展條例》修正案，要求未來新建、增建或改建達「一定規模」建物，需建置「一定比例」太陽光電，至於詳細規模、裝置比例，都留待子法中去訂定。

經過約半年討論，經濟部能源署已經初步完成子法草案，將強制裝設門檻，設定為建物屋頂1,000平方公尺（300坪）起，然後每20平方公尺（6坪）需裝設1瓩光電，相當300坪要設50瓩容量光電。

能源署官員解釋，依據太陽能板發電效率不同，300坪面積鋪設比例大概有4到5成。如果建商用效率較好的光電板，覆蓋面積可縮小到4成，反之可能就要到一半。

依照此門檻，官員指出，符合對象就是大型集合住宅、商辦、工廠，至於透天厝、華廈等，基本就不在納管範圍內。年底子法即會出爐，屆時會給緩衝期，可能於明年或後年實施。

另外，能源署也給3大類對象「豁免權」，首先是「日照條件不好」，建商可在申請建照時提出，經主管機關同意後即可排除。其次「紀念型、特殊型建物」，例如博物館、宗教會所、運動場等。

最後是「目的事業主管機關核准免設」，例如軍事機關，如覺得機密設施不可曝光，國防部同意後就可免除。官員解釋，這項屬彈性機制，還未定案。

目前每瓩光電裝置成本在6萬元左右，因此50瓩建置量建商成本約是300萬，不過官員強調，這是現有建物施工成本，新建物可在一開始設計時即納入，成本一定比後裝便宜，能達到省時省工省錢好處。

裝設光電板後，現有發電可躉購售給台電20年，每度賣4.5元左右，平均是9年回本。官員說，建商蓋好後雖會把成本攤在房價上，可是中長期後，管委會售電收入就會多過當初成本，等於社區回本賺錢，所有權人可以少繳管理費。