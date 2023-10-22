台灣大日月潭花火音樂會融入AI 蔡明忠親自出席

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台灣大哥大日月潭花火音樂會以「Gen. AI 綻燃‧愛」為題，於21日晚上在日月潭盛大舉行，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨共襄盛舉，準歌后接班人艾薇、實力唱將卓義峯輪番登場，搭配樂興之時75人編制的管絃樂團，古典與流行音樂交織，演繹26首精彩曲目，曲目中融入AI科技元素，搭配480秒璀璨煙火，引爆2.5萬人參與。

台灣大運用內部同仁AI演算的創意作品，將AI力量融入表演節目、演奏曲目中。林之晨以AI多重角色驚喜現身，揭開序幕，疾呼自己是「元宇宙最強AI主持人」，並運用MyMoji數位分身，與日月潭國家風景區管理處簡慶發處長隔空「尬舞」。

生成式AI全面進入人們生活開啟各項應用，己經成為不少人的虛擬助理。開場曲目就以擁有AI超級助理Jarvis的《鋼鐵人》電影組曲搭配首發煙火，空中驚喜排出代表台灣大哥大英文縮寫的「TWM」字樣，掀起音樂會的第一波高潮。

舉重女神郭婞淳，則在製作單位的巧心安排下，透過AI預先搜錄她以往公開談話的聲音，辯識她的音色音質和咬字等特性，自動生成她的模擬聲線，再運用影像AI技術，讓「AI郭婞淳」以十足未來感和科技女神感的全新造型，在舞台上與艾薇、卓義峯共同演唱《天空沒有極限》，讓在台下的郭婞淳本人和所有觀眾驚嘆不已。

樂興之時管絃樂團演繹由奧地利組織 Karajan Institute用AI續寫的貝多芬遺作《第10號交響曲》；音樂會中，經典女孩、富邦悍將應援團團長Travis熱血演出，重現棒球經典賽「台式應援」，啦啦隊聲響徹日月潭湖畔，帶領民眾重回2022年FIFA世界盃、2023年世界棒球經典賽，凝聚熱血與感動。

林之晨表示，台灣大贊助日月潭音樂會，邁入第15年，每年精心思考活動主題，呈現精彩的節目給大家，至今吸引超過37萬名觀眾參加。過去一年，ChatGPT竄紅，生成式 AI 應用爆發性成長，為AI時代揭開序幕，今年台灣大以「Gen. AI 綻燃•愛」為主題，訴求人們在進入AI Generation，善用科技之餘，更應以科技連結情感，當AI不斷改變我們工作和生活各個面向時，人類必須重新面對生命的本質、定義新的生命意涵，綻放、燃燒我們最獨特的愛與熱情。因此，台灣大今年音樂會融入AI科技，譜寫愛與溫暖，在美麗的日月潭湖畔，搭配480秒煙火，綻燃璀璨夜空，一起展望新時代。

這次的AI創作，由台灣大分別來自門巿暨通路策略、中小企處等非IT背景的員工、將AI演算的創意作品，融入音樂會中。開場影片，結合台灣大十二邊框彩球，匯聚各事業體的色彩，透過AI，聚合為一，打開無限可能的創意大門。林之晨化身搖滾歌手、太空人、埃及豔后等AI分身，結合AI林之晨的聲音與主持人搶麥的特別橋段揭開序幕，就是他們的傑作。

另外，智能客服小麥，變身為AI客服，與民眾進行活動說明，也都經過數十次的調校；而「AI郭婞淳」變身長髮飄逸女神飆高音演唱、AI開唱部份則是由IT技術同仁火力全開，歷經數百小時的奮戰努力完成。這次成果也都驗證了綻燃熱情後所能成就的美好事物，共同解鎖人生新技能。

今年音樂會也透過音樂視角，詮釋「愛」的多重樣貌，杭州亞運甫於月初落幕，台灣選手優異表現再度凝聚全台民眾力量，今晚音樂會帶領全場感受團結時刻的感動，展演FIFA卡達世界盃主題曲《Dreamers》、世界棒球經典賽中華隊應援曲《世界都看見》，搭配中華隊經典賽啦啦隊成員慈妹、奶昔、秀秀子、丹丹、富邦悍將應援團團長Travis舞蹈應援，綻放愛的力量。

台灣大精心規劃曲目，與樂興之時管絃樂團藝術總監江靖波、編曲家Koji老師及林智文、李佳盈老師，重新編譯並演繹耳目一新的歌曲。卓義峯也以充滿靈魂的嗓音，演出《我終於失去了妳》、《刻在我心底的名字》、《披星戴月的想你》綻燃愛組曲，詮釋男性對愛的不同面貌；而艾薇則發揮具爆發力的歌聲，貫穿《摯友》、《逆光》、《Bad Boy》等熱門歌曲，演繹女生對愛的多元詮釋，用愛綻放光芒燃燒熱情。

台灣大整合資通訊核心技術，結合藝文、音樂和公益，翻轉企業推廣藝文活動新思維。台灣大日月潭花火音樂會不僅是音樂交響盛宴，更致力回饋社會，歷年來已累計幫助25個公益團體，募款逾339萬元，今年台灣大協助公益團體「臺灣兒童發展早期療育協會」於音樂會現場進行募款，號召參與民眾擴散愛、一起幫助早療孩童。

今年台灣大哥大日月潭花火音樂會精彩落幕後，精彩影音內容都將在台灣大MyVideo、台視等頻道上播出。