選前誰必漲？專家曝「22檔大選紅利股」還有3檔高股息ETF也可以參考

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【旺得富理財網 黃順德】總統大選進入不到100天，「藍白合」協商已白熱化，綠營也摩拳擦掌，資深分析師陳威良日前在Yahoo TV《進擊的荷包》節目中指出，「選前的10月必漲」，並盤點可能在選前發動攻勢的受惠股，包括金融、軍工、重電、綠能、AI等5大族群，共22檔個股一次網羅。

金融股有國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、元大金（2885）等；軍工股有漢翔（2634）、雷虎（8033）、德龍造船（6753.）、全訊（5222）、精剛（1584）等；重電有華城（1519）、中興電（1513）、士電（1503）、亞力（1514）等。

綠能有世紀鋼（9958）、世紀風電（2072）、倉和（6538）、森崴能源（6806）等；AI族群包括台積電（2330）、廣達（2382）、技嘉（2376）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等。

提到選舉行情，不得不提到郭台銘創辦的鴻海（2317），陳威良認為，正因郭董參選，鴻海股價可能會相對低調，以免被其他選舉競爭對手攻擊，加上鴻海獲利停滯，毛利率也下探，並未刺激到股價。

陳威良表示，若想搶搭大選行情，最好的下車時機是年底，風險程度接受低的投資人也可考慮投資高股息ETF，包括00878、00919、00929等都能入手。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。