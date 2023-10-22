台中霧峰 無師創造畫家林耀坤 想像世界

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林耀坤1961年生，生長在霧峰北柳村的樸實農家,從小對繪畫情有獨鍾，進入國中後，繪畫天分漸露崢嶸，從摸索中奮力前進，自小家境清寒，無法拜師學畫，卻對繪畫充滿熱情，常以竹枝在地面上自我學習，努力不懈，希望創造出個人的特色。

夢中美景入盡中，因家境困難，國中畢業後，離鄉背井到基隆某廣告社工作，有一次在掛招牌時，不小心觸電昏迷三天三夜，不省人事中,夢見一仙景，有孤樹、獨屋、飛鳥、流水等奇景，美不勝收，醒來，精神爽朗，於是將夢中景象畫下來。

展出與得獎:

(1)四德國小個人獎，榮獲台中縣長陳孟鈴颁發(教育之光)匾額。

(2)1986年，台灣電影製片廠，個人美展與關中先生合影。

(3)服役期間，國小作品參加全國陸海空藍天美展得到第一名、424

梯次。

(4)1999 年，参加霧峰農會美術聯展。

(5)吉蜂國小，邀請展出，獲頒無師自通獎。

(6)南投文化局，中與新村虎山藝術館個人美展 。

創作理念

這次參展以佛像為主，藉此闖揚佛菩薩大慈大悲的胸襟，希望能淨化人們心靈，創造出和諧的大同社會。

此外還有濟公師父的親民，鍾尴的威嚴，地藏菩薩的莊嚴，這都是作者所要呈現的，看了讓人心曠神怡的湖光山色也不可少，偶而加入立體感的呈現，更有融入情境的真實感。

萬緣放下觀自在，一念不生見如來

佛教一直是民間至高無上的信仰，精神上的支柱，帶領我們修行走向吉祥、平安、喜樂(即心即佛)找回原來的佛心、菩薩心、清淨心，佛祖的面相莊嚴，柔和的佛光普照世間，佛頭上的鑽石表達智慧之光，更以九色蓮花海來呈現無汙染的心境，清淨如蓮，一念不生，不生煩惱，真快樂也，萬法唯心，妄想，執著放下，找回自在的佛性，這是作者所要表達的。眾生的智慧光明(本具佛性)被煩惱障蔽，唯有轉念，放下、不執著，才得以自在。願佛光普照大地，風調兩順，國泰民安，祥和一如極樂地。

04-233-96777

影片連結南投新聞

https://youtu.be/Zr8ddXIAODw?si=OOFoxAUFhpxXnfwH