以巴戰火挫美股 台股關注電子法說會和美債殖利率

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美股4大指數20日下挫，台股收長下影線黑K、16400點失而復得，外資在台指期淨空單減少。法人表示，台股本週關注以巴戰火、美股財報及美債殖利率、台股電子指標股法說會對明年營運展望。

美國公債殖利率攀升，加上市場憂慮以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）衝突擴大，美股20日收黑，道瓊工業指數終場下跌286.89點，或0.86%，收在33127.28點。標準普爾500指數下跌53.84點，或1.26%，收在4224.16點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌202.36點，或1.53%，收在12983.81點，費城半導體指數下跌51.628點，或1.53%，收在3316.141點。

台積電20日攜手高價IC設計股強勢撐盤，加上人工智慧（AI）概念股回神，台股加權指數20日反彈近200點，終場下跌12.01點，重返16400點之上，收在16440.72點，成交值新台幣2772.28億元，不過仍在半年線約16608點之下，週線下跌341.85點。

三大法人20日合計賣超102.38億元，其中自營商賣超60.34億元，投信買超30.52億元，外資及陸資賣超72.56億元。

根據統計，外資已連續6個交易日賣超台股，今年到10月20日，外資累計賣超台股金額超過481億元，相較之下，本土投信法人累計買超台股金額約1904億元。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單減少864口至5215口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少727口至4579口。

本週IC設計、記憶體、封裝測試廠將接力舉辦法說會公布財報，並對明年營運釋出最新展望，包括力成、智原、旺宏、聯電、聯發科、精測等，此外被動元件廠國巨、氣動元件廠亞德客-KY也將公布財報，並釋出相關產業景氣動向看法。

本土證券法人分析，儘管台積電上週法說會釋出電子業景氣接近底部、明年營運可健康成長的正向訊息，不過美國擴大對中國AI晶片禁令、輝達執行長黃仁勳擔憂失去中國市場，台股AI族群成為波動震央，近日股價明顯回檔，資金輪動，由原廠委託設計製造（ODM）類股轉移至IC設計、半導體與高股息族群。

展望國際，法人指出，以色列與哈瑪斯戰火延燒，國際油價持續高檔，美國公債殖利率飆高、加上新台幣匯率持續走貶，外資近日賣超台股，要留意國際資金動向。

展望台股後市，法人指出，本週關注美股財報、台股上市櫃公司法說會對明年營運展望，台股近日量縮，不足以化解壓力，且技術指標向下，指數後續需補量、看外資是否明顯回頭，否則整理時間將拉長。